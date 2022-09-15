ميرنا نور الدين تنشر صورا جديدة.. ونسرين أمين تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، وارتدت فستان سهرة أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة الفنانة ميرنا نور الدين إعجاب الفنانة نسرين أمين التي علقت: "قمر"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أحلى واحدة يا ناس".

يذكر أن، ميرنا نور الدين شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل "دايما عامر".

"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، لبلبة، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، ومحمد محمود، إخراج مجدي الهواري.