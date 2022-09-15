شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد فتح باب التنازلات في انتخابات نقابة الموسيقيين على مقعد النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد يوم الأحد المقبل فتح باب تقديم التنازلات في إنتخابات نقابة الموسيقيين علي مقعد النقيب، ويستمر فتح الباب لمدة 3 أيام ، كما تم فتح باب تقديم الطعـون من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 وحتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه وأخيرا يتم إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر.

وشهد أمس الأربعاء غلق باب الترشح على مقعد نقيب المهن الموسيقية الذى أصبخ شاغرا باستقالة الفنان هانى شاكر، وتقدم له رسميا 5 أعضاء من الجمعية العمومية للنقابة هم الفنان مصطفى كامل ود.مصطفى حلمى أمين وعلى الشريعى ود.شريف حمدى و د. علاء سلامة.

وتجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 11أكتوبر، إذ سيتم عقدها بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.