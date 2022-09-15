شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم ونيفين رجب يغنيان "كلنا إنسان" بمشاركة أطفال ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المطرب مجد القاسم والمطربة نيفين رجب "ديو" بعنوان "كلنا إنسان"، فى حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر.

وشاركت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تكريم عدد من الشخصيات الداعمة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة بشكل خاص وملف القدرات الخاصة بشكل عام، حيث كرم الملتقى اسم المنتج محسن علم الدين وتسلمت التكريم ابنته ياسمين.

كما شهد الحفل تكريم اسم الموسيقار الراحل سيد مكاوي وتسلمت التكريم السفيرة إيناس مكاوى، وكرم أيضا الشيخة شيخة على نشاطها الدولي لدعم القدرات الخاصة.

وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبد القادر التي أكدت أن هذه الدورة تشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تتم مشاركة الفرق الفنية - الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من، المنتج والسنياريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركزالثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.

ويقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.