شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الكرتون "إيسو" بافتتاح ملتقى أولادنا فى مواجهة ظاهرة التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل افتتاح "ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة" عرض فيلم رسوم متحركة بعنوان "إيسو" للمخرجة عبير سعيد، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

الفيلم فكرة وإنتاج ريم حمودة، عضو مجلس أمناء المؤسسة، ويواجه الفيلم ظاهرة التنمر، ويدعو للحب والخير والسلام بين أفراد المجتمع، وقد تم إنتاجه بتقنيات متقدمة وإبهار كبير.

وشاركت المطربة ياسمين على مع الأطفال ذوى القدرات الخاصة غناء أغنية "سهر الليالي"، وقامت بتقبيل رأس أحد الأطفال على المسرح.