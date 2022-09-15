كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 05:52 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ” باسكال مشعلاني ” بعيد ميلاد نجلها الوحيد ” إيلي ” ال 11 من زوجها الموزع الموسيقي ” ملحم أبو شديد ” .
فنشرت باسكال مشعلاني مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام من الاحتفال والتي ظهرت بها برفقة إبنها وزوجها في أحدث ظهور لهم وبعض من أفراد عائلتها .
وكتبت باسكال مشعلاني في تعليقها على الصور ومعايدتها لإيلي : ” صاروا 11، عقبال ال 100 يا روح ماما ان شاء الله أيامك كلها فرح، نجاح، صحة .. بحبك أد الدنيا كلها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور للفنانة ” باسكال مشعلاني ” ونجلها الوحيد إيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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