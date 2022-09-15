أحدث ظهور للفنانة ” باسكال مشعلاني ” ونجلها الوحيد إيلي

كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 05:52 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ” باسكال مشعلاني ” بعيد ميلاد نجلها الوحيد ” إيلي ” ال 11 من زوجها الموزع الموسيقي ” ملحم أبو شديد ” .

فنشرت باسكال مشعلاني مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام من الاحتفال والتي ظهرت بها برفقة إبنها وزوجها في أحدث ظهور لهم وبعض من أفراد عائلتها .

وكتبت باسكال مشعلاني في تعليقها على الصور ومعايدتها لإيلي : ” صاروا 11، عقبال ال 100 يا روح ماما ان شاء الله أيامك كلها فرح، نجاح، صحة .. بحبك أد الدنيا كلها ” .