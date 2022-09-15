التعليق الأول ل ” محمود المهدي ” بعد الحكم بحبسه

كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 05:52 مساءً - خرج الفنان ” محمود المهدي ” في مقطع فيديو له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري للإعلان عن أعماله الفنية القادمة والمقرر عرضها قريبا .

وذلك في الظهور الأول له بعد الحكم الذي صدر ضده مؤخرا بحبسه لمدة عام لاتهامه بسب وقذف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” وزوجته الفنانة ” روجينا ” .

وأشار المهدي إلى أنه يستعد لطرح أغنية جديدة وفيلم يحمل إسم (الفرصة) .. وتابع متحدثا عن الفيلم : ” مفيهوش بوس ولا مشاهد جريئة، وده اللي كنت بتحارب علشانه ” .

وكانت قد قضت محكمة جنح الدقي بحبس محمود المهدي طليق الفنانة ” منة عرفة ” سنة مع الشغل ودفع غرامة قيمتها 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف القضائية .