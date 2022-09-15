كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 05:52 مساءً - خرج الفنان ” محمود المهدي ” في مقطع فيديو له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري للإعلان عن أعماله الفنية القادمة والمقرر عرضها قريبا .
وذلك في الظهور الأول له بعد الحكم الذي صدر ضده مؤخرا بحبسه لمدة عام لاتهامه بسب وقذف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” وزوجته الفنانة ” روجينا ” .
وأشار المهدي إلى أنه يستعد لطرح أغنية جديدة وفيلم يحمل إسم (الفرصة) .. وتابع متحدثا عن الفيلم : ” مفيهوش بوس ولا مشاهد جريئة، وده اللي كنت بتحارب علشانه ” .
وكانت قد قضت محكمة جنح الدقي بحبس محمود المهدي طليق الفنانة ” منة عرفة ” سنة مع الشغل ودفع غرامة قيمتها 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف القضائية .
كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول ل ” محمود المهدي ” بعد الحكم بحبسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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