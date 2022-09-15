ظهور نادر لـ زينة برفقة شقيقتها التي ضربت أحمد عز وتفاصيل الواقعة.. أجمل من أختها بكثير! – صورة

كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 05:52 مساءً - فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة لمنافسة شقيقاتهن، ليس بأعمالهن الفنّية أو الغنائية بل بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن بل وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بينهن ياسمين رضا شقيقة النجمة المصرية زينة، التي ظهرت في الكثير من الأحيان معها في العديد من المناسبات المختلفة، وتحرص زينة على مشاركة متابعيها بأجمل صورهما معًا.

كما برز أسمها بعد قضية الأعتداء الشهيرة على طليق شقيقتها الفنان أحمد عز والتي قضت محكمة الجنح بحبسها 6 أشهر.

تفاصيل واقعة الاعتداء:

سردها محرر “الوطن”، قائلًا إن سيدة اقتربت من الفنان، ولكمته في وجهه قائلة: “ازيك يا أحمد.. عامل إيه، تمام؟”، الصدمة ألجمت عز وسألها “انتي مين وبتعملي كدة ليه؟”، ليفاجأ بشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب مخاطبًا السيدة صديقته “سيبك منه ده…..”، ثم دخلت الفنانة زينة المطعم نفسه برفقة طفليها، ليغادر عز المكان دون التعرض للسيدة والشاب.

“عز” توجه لاستدعاء أمن الفندق لتحرير محضر لهما، وحاول الأمن السيطرة على الموقف قبل اشتعاله، واصطحبوا عز إلى غرفة الاجتماعات الخاصة بالفندق، وتمّ استدعاء مدير الفندق وأحد مسؤولي شرطة السياحة، ثم حرر محضرا، الذي أدلى فيه 3 شهود بشهادتهم، وصبّت كلها في صالح عز.

وكشف الشهود أن “ياسمين” ذهبت بعدها إلى قسم العلمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الفنان أحمد عز بالاعتداء عليها، واستمعت النيابة بالفعل إلى أقوال الفنان أحمد عز، بعد تحقيقات استمرت ساعتين بمقر النيابة، حيث أكد أنه أثناء تواجده مع أحد أصدقائه فوجئ بشقيقة زينة “ياسمين” بالاعتداء عليه بالضرب ووجهت له السب والقذف، وعندما حاول التصدي لها حضرت الفنانة زينة وحاولت هي الأخرى التعدي عليه، مؤكدًا أنه رفض إنهاء الموضوع وديًا، وأصر على تحرير المحضر يتهم فيه “ياسمين” بالاعتداء عليه.

أبرز المعلومات عن ياسمين رضا:

– اتهمت عام 2010 بشرب المخدرات والتجارة بها، لتذكر في التحقيقات أن “الكوكايين” عبارة عن هدايا لـ150 فنان وشخصية عامة، دون تقاضي مقابل مالي، راغبة في إسقاط تهمة التجارة بالمخدرات عنها.

– أثَبت التحقيقات براءة ياسمين، واكتشافهم دس “الكوكاين” في حوزتها، ما جعل محكمة جنايات جنوب القاهرة تقضى في أغسطس 2010 ببراءة ياسمين رضا إسماعيل من تهمة حيازة والإتجار فى مخدر الكوكايين.

– اتهمت ياسمين وشقيقتها الفنانة زينة بالاعتداء على أسرة أمريكية في دبي، إلا أن الفنانة نفت ذلك الأمر، معلنة تحرير محضر ضد الأسرة الأمريكية، لتصدر المحكمة في مايو الماضي، حكماً قضى بدفع أطراف الدعوى غرامة قدرها 10 آلاف درهم بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

– تظهر ياسمين كثيرا مع شقيقتها زينة في العديد من الحفلات، كما تسافرا سويا إلى مختلف دول العالم، وتفضل زينة مشاركة صورهما سويا عبر حسابها على “إنستجرام”.

– يتابع ياسمين رضا ما يتجاوز الـ200 ألف شخص، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

زينة وأحدث أعمالها:

ويعرض لزينة مؤخرًا مسلسل «الليلة واللي فيها» المكون من 6 حلقات، الذي يُشارِك في بطولته مغني الراب «أبيوسف»، ومحمد شاهين، وسماح أنور، ورشدي الشامي، ومن تأليف محمد رجاء، من إخراج هاني خليفة. فيما تم الترويج للمسلسل أيضاً عبر منصة شاهد على «إنستجرام» بجملة: «ما بين الماضي كل الأسرار، يا ترى إيه سر ماضي أبطال مسلسل «الليلة واللي فيها»، الذي بدأ عرضه يوم الخميس الماضي.

فيما تدور أحداث مسلسل «الليلة واللي فيها» حول تعرض زينة لموقف حرج بسبب أبو يوسف الذي كان يوجد معها في غياب زوجها ويسألها هل خانته من قبل، وفقاً للبرومو التشويقي.

يُذكر أنّ زينة غابت هذا العام عن منافسات دراما رمضان 2022، حيث كان آخر أعمالها مسلسل «كله بالحب» الذي شاركها بطولته أحمد السعدني، وهالة فاخر، وريم البارودي، وصابرين، ومصطفى درويش، وسامر المصري، ومحسن منصور، ومن إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف ورشة عمل أحمد الشخيبي.

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