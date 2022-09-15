شكرا لقرائتكم خبر عن 571 ألف جنيه إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة في دور السينما أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فيلم "تسليم أهالي" للفنانة دنيا سمير غانم على تصدر الإيرادات اليومية في دور العرض السينمائية المختلفة، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 167 ألفا و833 ألف جنيه من إجمالي ما حققته السينما أمس والذي بلغ 571 ألفا و877 ألف جنيه.

يشارك في بطولة فيلم "تسليم أهالى" كل من هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" الذي حصد أمس 160 ألفا و551 ألف جنيه، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

بينما يليه فيلم "عمهم" للفنان محمد عادل إمام والذي حصد أمس إيرادات بلغت 124 ألفا و23 جنيهًا، ويشارك في بطولته محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

كما حصد فيلم "بحبك" للفنان تامر حسني أمس 83 ألفا و111 جنيهًا ليحتل المركز الرابع في ترتيب إيرادات أفلام السينما، وحصد فيلم "خطة مازنجر" للفنانة ياسمين رئيس 22 ألف و878 جنيهًا ليأتي في المركز الخامس.

بينما جاء فيلمي "الدعوة عامة" و"خرج ولم يعد" في نهاية قائمة الإيرادات، إذ حقق فيلم "الدعوة عامة" للفنان محمد عبدالرحمن "توتا" 7 آلاف جنيه وفيلم "خرجوا ولم يعودوا" 6 آلاف و454 جنيهًا.