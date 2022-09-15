شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير .. ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد يتعاملان مع علاقتهما العاطفية ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد أنيقة عندما شوهدت في مدينة نيويورك أمس الأربعاء، وهو أول ظهور لها بعدما نشر موقع DailyMail حصريًا صور لها وهي قريبة من النجم العالمي ليوناردو دي كابريو 47 عامًا، فى أسبوع الموضة في نيويورك هذا الأسبوع.



جيجي حديد

يبدو أن العلاقة بين النجم العالمى ليوناردو دى كابريو وعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد جدية، حيث تم تصوير دى كابريو وهو يقترب منها أثناء حفل أقيم فى مدينة نيويورك يوم الاثنين، وحسب ما نشر موقع الديلى ميل تم تصوير الممثل البالغ من العمر 47 عامًا مع عارضة الأزياء البالغة من العمر 27 عامًا لأول مرة منذ انتشار أخبارعن علاقتها، فى صورحصرية حصل عليها موقع DailyMail.



جيجي

يبدو أن هذه هى المرة الأولى التى يرتبط فيها النجم الفائز بجائزة الأوسكار بامرأة أكبر من 25 عامًا، وستكون جيجي أيضًا أول امرأة يواعدها وهي أم.



جيجي حديد وليوناردو دي كابريو

كما كشف موقع جاست جيرد، نقلا عن مصادر لـPeople، أن النجم ليوناردو دى كابريو وجيجى حديد في فترة تعارف، حيث يتقربان من بعضهما البعض للتعرف أكثر، لكنهما لم يتواعدا حتى الآن.

وكان قد تم ربط النجم العالمى ليوناردو دى كابريو بشكل عاطفى مع عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مزاعم بوجود علاقة عاطفية بين الثنائى الشهير، وعلى الرغم من أن المعجبين أشاروا بشدة على الإنترنت إلى أن النجم الفائز بجائزة الأوسكار لا يواعد النساء فوق سن 25، لكن يأتى الاقتران غير المحتمل بين ليو، 47 عامًا، وجيجى، 27 عامًا، بعد انفصاله عن كاميلا مورونى بعد فترة وجيزة من بلوغها سن 25 عامًا، حيث تواعدا لمدة أربع سنوات.

وفى هذا الصدد، يقول تقرير من Us Weekly "لقد وضع ليو نصب عينيه جيجى"، وحسب ما نشره موقع ديلى ميل: "إنهما صديقان، لكنها لا تريد أن تكون فى علاقة معه فى الوقت الحالى".

وفى السياق ذاته، يشار إلى أن جيجى حديد تجاهلت الأخبار التى تؤكد ارتباطها بالممثل العالمى ليوناردو دى كابريو مؤخرا، بعد انفصال الأخير عن صديقته السابقة كاميلا مورنو، وذلك بعدما التقطت لها عدة صور أثناء سيرها بمفردها فى شوارع مدينة نيويورك وفقاً لما ذكره تقرير لـ ديلى ميل مؤخراً.