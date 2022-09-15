شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يبدأ تصوير فيلم " مابعد الجنون " للمخرج عادل أديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمود حميدة تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد " ما بعد الجنون " إخراج عادل أديب ويشارك في البطولة كل من محمود قابيل وبسمة وشيرين رضا ومحمد الجوهرى و لأول مرة مشاركة المطرب مسلم.

الاحتفال بأول يوم تصوير

الاحتفال بأول يوم تصوير

يذكر أن النجم محمود حميدة، قد شارك جمهوره بفيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد " مطرح مطروح"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر النجم محمود حميدة في بداية الفيديو ممازحا خالد أبو غريب المخرج المنفذ قائلا : أستاذ خالد المخرج المنفذ بتاع الفيلم شقي شقا ولا اللي بيزرع غيط لوحده"، وأضاف أن رنا السبكي تحولت بشرتها إلى اللون الأسود بسبب التصوير في الصحراء، فيما مازح المخرج وائل احسان مؤكد أنه وضع عمة بيضاء وذلك ليلقى تشجيع من أهله في محافظة الإسماعيلية.

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز و المخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

محمود حميدة طرح له مؤخرا فيلم "الكاهن"، والعمل يشارك في بطولته درة، إياد نصار، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن



