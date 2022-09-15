شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل يشارك جمهوره بصورة من عشاء برفقة السير مايكل كين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي فين ديزل صورة برفقة الممثل السير مايكل كين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق فين ديزل على الصورة المنشورة بـ"من أفضل الأشياء في التصوير في المملكة المتحدة ... العشاء مع صديقي العزيز السير مايكل كين، الذي يشير إلي بعشق على أنني ابنه.. كل الحب دائما"



تغريدة فين ديزل على انستجرام

وكان الممثل فين ديزل قد صرح في وقت سابق بأنه من الممكن أن تظهر ابنة النجم الراحل في الجزء الجديد من Fast & Furious و تحدث لـ برنامج " Daily Pop": "دعوني لا اخبركم بأسرار العمل ولكن دعونا نقول أنه لا يوجد شيء مستبعد"، و أضاف أن ميدو مقربة جدا من العائلة و هي أول من عايدته في يوم عيد الأب وقال "استطيع القول أن افضل شيء اراه هي كونها مع ابنائي مندمجين معا وأشعر انني علي حماتيها من أي شيء قد تتعرض له".