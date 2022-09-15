شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة برفقة أطفال من ذوى الهمم من استعدادات افتتاح ملتقى أولادنا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها البالغة بالمشاركة في حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" لدعم ذوي القدرات الخاصة، المقام الليلة في دار الأوبرا المصرية، حيث تقدم أغنية جديدة بعنوان "اللية" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تومي.

ونشرت الفنانة لطيفة عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير "تويتر" صور لها أثناء استعدادا للحفل برفقة مجموعة من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وعلقت على الصور قائلة: "استنونا النهاردة في حفل أولادنا حدث معم جدا تشارك فيه 34 دولة في دار الأوبرا.. أنا سعيدة جدا إني هكون مع الأطفال ذوي الهمم يشاركوني بالغناء في أغنية الليلة على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية".



لطيفة

كما يقدم المطرب مجد القاسم "ديو" غنائيا بمشاركة الفنانة نيفين رجب شقيقة المطربة غادة رجب، بعنوان "كلنا إنسان"، فى حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر بملتقى "أولادنا" من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

فيما تتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من، المنتج والسنياريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.