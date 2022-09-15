شكرا لقرائتكم خبر عن النجم جورج وسوف يهنئ فرقة مياس اللبنانية: رفعتوا اسم الفن العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان جورج وسوف على تهنئة فرقة مياس اللبنانية بعد حصولها على لقب America's Got Talent في نسخته الـ 17، ونشر صورة للفرقة عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير "تويتر" معلقًا: "عروسة لبنان، فرقة مياس ونديم شرفان رفعتوا اسم الفن العربي ولبنان بالعالي".

وتابع: "من وقت تعاملنا سوا وكنت اكيد انو هالفرقة لازم توصل لبعيد، وبتبقى المبادرات الفردية بكل المجالات هيي يللي بتعكس صورة لبنان الحقيقية يللي دمرتها السياسة والسياسيين، لبنان هيدا مركزك فوق ودايما فوق".



جورج وسوف

وكانت فرقة "مياس" اللبنانية استطاعت أمس خطف أنظار الجمهور إليها بعد تألقها خلال تصفيات برنامج المواهب الأمريكي "America's Got Talent"، وتمكن الفريق من الفوز بلقب "مواهب أمريكا" في موسمه الـ 17، بعد أن قدم عروضًا مميزة أبهرت العالم.

وحصد فريق "مياس" اللبناني جائزة مالية قدرها "مليون دولار"، وفرصة لتقديم عرض في "لاس فيغاس"، وجاء ذلك بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت خلال نهائي America's" Got Talent".

يذكر أن "مياس" تتكون من 36 شابة راقصة، تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما، وأسسها مصمم الرقصات اللبناني نديم شرفان عام 2019، كما أنها فازت الفرقة بلقب برنامج المواهب "Arabs Got Talent" عام 2019، بعد تألقها الشديد خلال المسابقة، وبعد مشاركتها في America's Got Talent تمكنت من خطف الباز الذهبي الذي أهلها للمنافسة النهائية مباشرة، حتى فازت في النهاية بلقب "مواهب أمريكا".