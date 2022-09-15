شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل العالمى نيك كانون يرزق بمولوده التاسع وينتظر اثنين آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل العالمى نيك كانون مفاجأة أنه رحب بطفله التاسع وانه ينتظر الطفلين العاشر والحادى عشر، حيث صدم الممثل، 41 عامًا المعجبين، عندما أعلن على انستجرام أنه رحب بطفل من عارضة الأزياء لانيشا كول البالغة من العمر 40 عامًا.



نيك كانون

وحسب ما نشر موقع الديلى ميل تم نشر لقطة للوالدين برفقة الطفل مع شرح مطول كشف عن اسم الطفل هو Onyx Ice Cole Cannon.

وعلق على الصور بـ " لقد منحنى الله امتياز استضافة ملاك هنا على الأرض. أتعهد بحماية هذا الطفل وتوفير كل ما يطلبه وإرشاده وحبه بأفضل ما لدى من قدرات"

ولأنه يخشى السخرية أضاف قائلا "أصلى وأطلب من الآخرين أن يوجهوا لى كل النقد والسخرية تجاهى وليس أمهات أطفالى المحبة والثمينة"



لانيشا كول

كان نيك مرتبطًا بشكل عاطفى بلانيشا كول فى فبراير 2021 حيث شاركت مقطع فيديو محذوف الآن له فى غرفة مليئة بالونات، ومع ذلك، فقد انفصلا فى نهاية الشهر الماضى، ويأتى هذا بعد أسابيع من إعلان نيك أنه يتوقع طفله الـ 11 من بريتانى بيل.

وكشف كانون عن الأخبار بفيديو التقطت فيه جلسة تصوير للأمومة مع بريتانى، وكتب فى التعليق، "توقف الوقت وحدث هذا ..."

وتأتى هذه الأخبار فى الوقت الذى ينتظر فيه أب لتسعة أطفال ولادة طفله الـ 10 مع آبى دى لا روزا المقرر ولادته فى أكتوبرالمقبل ، وبريتانى هى بالفعل أم لاثنين من أطفال نيك.



فى غرفة العمليات

نيك لديه توأمان يبلغان من العمر 11 عامًا من زوجته السابقة ماريا كارى، وتوأم يبلغ من العمر سنة واحدة مع دى لا روزا، وكانون، هو أيضًا والد لطفل من أليسا سكوت الذى توفى عن عمر يناهز خمسة أشهر فى ديسمبر 2021 بعد تشخيص إصابته بسرطان الدماغ، لذلك سيكون أب للمرة العاشرة، لكنه فعليا أب لـ9 أبناء.