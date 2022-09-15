شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان لأفلام المرأة يضم 15شابا وفتاة من جنوب مصر لفريق عمل المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أسوان لأفلام عن تخريج الدفعة الأولى من الفتيات والشباب الذين شاركوا في ورش صناعة الأفلام على مدار 6 سنوات منذ انطلاق المهرجان، وعددهم 36 شابا وفتاة، لتصل مسيرة المهرجان إلى محطة هامة، تتمثل في مشاركة المهرجان في بناء كوادر جديدة قادرة على إضافة جهود متنوعة لصناعة السينما، خاصة في جنوب مصر الذي يعاني ندرة الفرص وخاصة في مثل هذه الصناعة المعقدة والتي نجح المهرجان ان يوفر الفرص للانخراط فيها لأبناء الجنوب الذي يزخر بالمواهب والطاقات الفنية بين الشباب من محبي السينما والمتحمسين لصناعة الأفلام التي تعكس قضاياهم ومفردات مجتمعهم.

وأوضحت إدارة الورش في مهرجان أسوان، اليوم، أنها بعد متابعة مئات المتدربين الذين انخرطوا في ورش المهرجان علي مدي سنوات، ومراجعة قدراتهم وتنميتها وقع الاختيار على 36 شابا وفتاة حققوا من وجهة نظر مدربيهم طموح إدارة المهرجان، وقدموا المصوغات الكافية من مشاريع افلام وسيناريوهات ليصبح المهرجان منصة مهمة لصناعة الأفلام وليس فقط لعرضها أو نقدها وتحليلها وتقييمها.

ولهذا فقد قررت إدارة المهرجان ضم 15 فتاة وشابا ضمن فريق عمل ورش المهرجان، ثلثهم من الفتيات والثلث من الشباب، ليشاركوا في تدريب المبتدئين من مواطني صعيد مصر، من محبي السينما وهواة صناعة الأفلام على المبادئ الأساسية والتقنيات الفنية لصناعة السينما .

واشارت إدارة المهرجان إلي أن الدفعة الأولي التي اجتازت التدريب بالكامل وصاروا مؤهلين للعمل ضمن فريق المهرجان هم: "رندا ضياء، ألفت عيسي، هاجر حمدي، أحمد عمر فرج، محمد مصري، إسراء حامد، نوال محمود، أسماء يعقوب، فاطمة خضري، أسماء جمال، رحمة عرفه، زهراء يعقوب، كيرلس حليم، محمد أسامة سيد، محمد جادالله توفيق، بسام رؤوف، محمد محمود، محمد صابر".

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ومن المنتظر أن ينضم لهم باقي الدفعة من المتدربين عقب اجتياز التدريب الإداري وجزء من التدريب علي النقد الفني وهم: "كريمة منصور، بيشوي ميلاد سوريال، أحمد جمال العروبه، ماريو منير قلادة، رنا عبد الله أحمد، محمد عبد الستار، الشيماء محمد فوزي، أحمد منصور، آمنه حسن السيد، هاني جمال، يارا عوض عثمان، عبد الرحمن منصور، طه فرج طه، عايدة خالد يوسف، روان خالد، هيثم فهمي، زينب سعدي، أميرة سلطان".