شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه "دلوقتي عجبناكوا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان بهاء سلطان أحدث أغانيه "دلوقتي عجبناكوا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الإلكترونية المختلفة، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي.

وتقول كلمات الأغنية:

"دلوقتي عجبناكوا ؟ ما كنا حلوين ومعاكوا ! فجأة الشوق آهو جابكوا طب إيه كان مشّاكوا ؟، أيوة إحنا إحلوينا، لأ وكمان بقينا، صعب يخش علينا، كلمة ودمعتين كنا زمان حاجة تانية غلب وطيبة الدنيا كنا بنيجي ف ثانية كنتوا ساعتها فين دلوقتي بقينا فلة ده إنتوا كسرتوا ورانا قلة ومشينا وسايبينها على الله كدة فجأة وجعناكوا عارفين أيوة قسينا نشفنا ورانا رمينا دنيا بنت لذينة يوم سلف يوم دين والله مش ندية ولا عِند ولا أذية أصل المواضيع ديا خلصت من سنتين دلوقتي إتقدرنا ده إحنا ياما إتكدرنا يلا قدركم وقدرنا تيجوا بعد ما ننساكوا".

وأحيى بهاء سلطان مؤخرًا حفلا غنائيا بالإسكندرية وسط حضور جماهير كبير، وقال للجمهور: "أنا بشكركم جدا ووجودكم النهاردة فوق راسى"، وقام بغناء "تعالى ادلعك"، كما قامت طفلة صغيرة بتقديم شوكولاتة له، فقام بتقبيل يدها كنوع من الشكر لها، واختتم الفنان بهاء سلطان حفله بأغنيات قوم اقف وانت بتكلمني، أنا زعلتك في حاجة، الواد قلبه بيوجعه، وغيرها من الأغانى.

كما انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ويتجرى جاليًا أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الفترة المقبلة.