شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وسعاد ماسى وفرقة ويستلايف العالمية نجوم حفلات لحظات العلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد من نجوم الغناء من مصر والوطن العربى وأيضاً العالميين في فعاليات لحظات العلا والتي تبدأ خلال هذا الشهر، تم الإعلان عن أولى الحفلات الغنائية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، والتي ستقام على مسرح مرايا، والموجودة بين جبال وتضاريس وادي عشار الصحراوية المهيبة بالمملكة العربية السعودية.

تبدأ سلسلة حفلات مسرح مرايا مع حفل فرقة البوب ويستلايف الغنائية العالمية، وذلك في أولى حفلاتهم بالمملكة يوم الأربعاء 28 سبتمبر، لتكون العلا إحدى محطات الفرقة ضمن جولتها العالمية المقامة حالياً، كما تحيى النجمة المصرية أنغام لأول مرة حفلاً بالعلا يوم الخميس 6 أكتوبر.

وفي يوم الجمعة 7 أكتوبر، في حفل عالمي جديد، يعتلي الفنان والموسيقي اللبناني الأرميني غي مانوكيان إلى جانب عازف الكمان اللبناني الأرميني آرا مالكيان خشبة مسرح مرايا لأول مرة في المملكة، فيما تحيي الفنانة وكاتبة الأغاني الجزائرية الفرنسية سعاد ماسي يوم الجمعة 14 أكتوبر حفلها الموسيقي الأول في المملكة.

تقام حفلات مرايا الموسيقية المميزة بالتزامن مع انطلاق المهرجان الأول لتقويم لحظات العلا وهو مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء، حيث سيتمتع زوار العلا بمجموعة متنوعة من أنشطة الصحة والاستجمام، واحتفالات الفنون والموسيقى والتي تعكس أجواء البهجة والمتعة والاسترخاء التي تشتهر بها العلا.