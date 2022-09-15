شكرا لقرائتكم خبر عن حصلت على مليون دولار..من هى فرقة مياس الحاصلة على لقب America's Got Talent؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت فرقة "مياس" اللبنانية خطف أنظار الجمهور إليه بعد تألقه الأيام الماضية خلال تصفيات برنامج المواهب الأمريكي "America's Got Talent"، وتمكن الفريق من الفوز بلقب "مواهب أمريكا" في موسمه الـ 17، بعد أن قدم عروضًا مميزة أبهرت العالم.

وحصد فريق "مياس" اللبناني جائزة مالية قدرها "مليون دولار"، وفرصة لتقديم عرض في "لاس فيغاس"، وجاء ذلك بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت خلال نهائي America's Got Talent.

وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز المعلومات عن فرقة "مياس" اللبنانية:

- تتكون فرقة مياس اللبنانية من 36 شابة راقصة، تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما

- أسسها مصمم الرقصات اللبناني نديم شرفان عام 2019

- فازت الفرقة بلقب برنامج المواهب "Arabs Got Talent" عام 2019

- كما شاركت في برنامج Britain's GotTalent عام 2019 أيضا، لكنها فشلت في الوصول إلى النهائيات

- وعند مشاركتها في America's" Got Talent أبهرت لجنة التحكيم بأدائها لتقرر النجمة العالمية صوفيا فيرجارا منح الفرقة الباز الذهبي، لتنتقل إلى المنافسات النهائية مباشرة.