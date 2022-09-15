شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل ياسين عن جدته: قاسية جدًا وداخل فى دماغها إن أبويا سبب وفاة أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 110 على ميلاد النجم الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، الذي أمتعنا بالعديد من الأعمال الفنية الكوميدية ورسم البسمة على وجوه جمهوره، وكانت ومازالت أعماله محفورة في قلوب محبيه، وعلى الرغم من شهرته بالضحك والكوميديا من خلال أدواره إلا أن هناك بعض الصعاب التي واجهته في بداية حياته، وكان أشهرها علاقته بجدته.

وتحدث إسماعيل ياسين خلال لقاء قديم عن قسوة جدته معه في بداية حياته، وقال: "ست أليفة كانت جدتي أم أمي، كانت ست قاسية وصعبة جدا، وكان داخل في دماغها إن السبب وراء وفاة أمي أبويا، عشان كدا انا روحت ضحية دا".

كما أشارأن أصعب مشاهده معها عندما كانت تطلب منه الذهاب لشراء "الفول" للأسرة فيعود إسماعيل ياسين بدونه، فتقوم بالترصد له لضربه والصراخ في وجهه بسب والده، موضحًا: "وأنا كنت القاسم الأعظم لشراء الفول للأسرة، وكنت قبل ما أوصل بيكون الفول اتاكل، ولما أوصل كانت تضربني وأفضل اصرخ فتبدأ تلعن أبويا، لحد ما وقفوا يبعتوني أجيب فول".

أما عن الحادثة الشهيرة التي جمعته بها، ذكر الفنان الكوميدي أنه قام في إحدى المرات بسرقة 6 جنيهات منها، متابعًا: "كان ليا حادثة شهيرة معاها، وهي سرقة 6 جنيهات منها، لما قالولي انت صوتك حلو وروح معهد الموسيقى، وهي مكنتش سرقة بالمعنى الحرفي كان اقتباس منها، لأنها كانت بتحوش الفلوس بطريقة غريبة جدا، كانت بتفك الخيط بتاع المرتبة وتحط الفلوس وسط القطن بتاع المرتبة، بالصدفة وقعت في إيدي الـ 6 جنيهات، فخدتها بسرعة وجريت قبل ما انكشف، وبعدين سافرت مصر".