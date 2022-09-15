محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب رقم ١ بأغنيته الجديدة "دوشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تصدر النجم محمد رمضان، تريند يوتيوب رقم "١" بكليبه الغنائي الجديد "دوشة" الذي تم طرحه مساء الأربعاء، عبر قناة "روتانا" على "يوتيوب"، وعدد من المنصات السمعية، ومجموعة قنوات روتانا.

واقترب الكليب من تحقيق نصف مليون مشاهدة بعد طرحه بـ ٢١ ساعة، ولاقى الكليب إشادات الجمهور ومدى تنوع "رمضان" في أغانيه وتصوير كليباته كما ظهر بأحدث أعماله الغنائية "دوشة".

كليب"دوشة" كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة،ومن إخراج محمد سمير.

وكان رمضان، قرر تأجيل طرح كليب "دوشة" حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

وطرح رمضان مؤخرا أغنية "متغاظين" عبر قناته على "يوتيوب"، بينما حققت أغنية "تنطيط" نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت حاجز ال 25 مليون مشاهدة منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.

يذكر أن، محمد رمضان طرح في وقت سابق قبلهما، أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها.