أحمد صلاح حسني: كان ممكن أوصل للي وصل له محمد صلاح في الكورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه كان لاعب كرة ذكي ويمتلك إمكانيات عالية في كرة القدم.

وأوضح "حسني" خلال لقائه مع الإعلامية خلود عزمي عبر قناة الشمس ببرنامج "البخت" أنه كان يملك شغفا وحبا للكرة.

وردا على سؤال هل كان من الممكن أن يصل لما وصل إليه محمد صلاح في حال ما استكمل لعب كرة قدم؟، قال: "لو كنت كملت بالشغف بتاعي آه كنت هوصل، بس كنت حاسس إن أنا اتحطيت في مكان حلو جدا، وإن إنت تبقى لاعيب محترف وتمثل بلدك بس أنا كان شغفي للتمثيل أكتر".

وتابع: "لو كانت كل طاقتي كلها وقتها في كرة القدم فقط كنت سأصل لمرتبة كبيرة في الكرة لأن إمكانياتي عالية وكنت لاعب كرة ذكي لكن طاقتي كانت مقسومة نصفين".

وعن ندمه بسبب اعتزاله كرة القدم مبكرا، قال: "أنا عمري ما ندمت ومحمد صلاح بيفرحني جدا، وعنده العقلية اللي مهما اتقال أو مهما حصل هو مكمل في طريقه وماشي".