هيثم شاكر: تقربت من الله كثيرا بعد إصابتي بالسرطان ولم أخبر والدتي بحقيقة مرضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان هيثم شاكر إنه يتحمل مسؤولية المحيطين به سواء أهله أو أصدقائه، حتى إنه لم يخبر والدته أنه مريض بالسرطان، وماتت دون أن تعلم.

وأكد "هيثم" في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر قناة (سي بي سي)، إنه اكتشف إصابته بمرض سرطان القولون بالصدفة منذ 10 سنوات.

وتابع: "حسيت إن دي نهاية حياتي، واستسلمت وسافرت للعلاج برة مصر، وقلت لعيلتي كلهم باستثناء والدتي، كنت شايف ساعتها إن الحياة سودة وكنت مستني قضا ربنا وكان فيه دكتور نفساني بيتابعني، قالي ساعتها ماتحاول تعيش اليومين دول".

واستكمل: "بدأت أتشبث بالحياة ووقتها كنت في مرحلة تحضيرات ألبومي (أحلى قرار) وكنت أنزل إجازة في مصر وأعود مرة أخرى حتى من الله علي بالشفاء".

وأضاف: "أدركت أني أخطأت بسبب استسلامي في البداية فتقربت كثيرا من الله، وكنت متلهف لاستكمال العلاج خاصة أن جسمي استجاب للعلاج".

وعن اكتشافه المرض، قال: "أنا كان عندي مشاكل في المعدة، حصلي ثقب في المعدة نتيجة قرح شديدة جدا، وعملت عملية ترقيع في المعدة، وفي فترة علاجي من آلام المعدة اكتشفت بالصدفة إصابتي بسرطان القولون، والحمد لله العلاج نجح لأني اكتشفت المرض بدري في المراحل الأولى".

وتابع: "لم أخبر والدتي بحقيقة مرضي، فهي كانت بالنسبة لي كل شيء وأقرب شخص لي في هذا العالم، وموتها كسرني ".