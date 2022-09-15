فقدت 30 كيلو من وزني .. وعد البحري: حياتي اتدمرت وعانيت من تنمر الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت الفنانة السورية وعد البحري، ضيفة على برنامج "الستات" مساء أمس الأربعاء، مع الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة عبر قناة "النهار".

وقالت "وعد" خلال الحلقة إنها تشعر بالخذلان من الوسط الفني ومن الإعلام بشكل عام، وتشعر أنه تم التعتيم عليها إعلاميا.

وتابعت: "أنا مش موجودة في معظم الاحتفاليات، أديني أهو خسيت وعندي رصيد كويس من الأعمال، ونفسي أعرف ليه مش موجودة في الحفلات".

كما كشفت "وعد" خلال الحلقة أنها فقدت 30 كيلو من وزنها، مضيفة أن وزنها الزائد كاد يدمر حياتها، مضيفة: "الـ 30 كيلو فعلا دمروا حاجات نفسية وعاطفية وعانيت من التنمر كتير بسبب التخن، تنمر كان من الوسط الفني ومن السوشيال ميديا".

وأوضحت أن الشخص الذي يعاني من السمنة لابد من احتوائه بدلا من تدمير نفسيته بالتنمر ما يضطره للأكل بشراهة.

واختتمت حديثها قائلة: "اللي بيسمن ده بيبقى شخص عاطفي وبيبقى بيطبط على نفسه بالأكل".