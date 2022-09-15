محمود نصر يهنئ فرقة "مياس" اللبنانية على فوزه بلقب Amica’s Got Talent

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان السوري محمود نصر، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، فرقة "مياس" اللبنانية بعد فوزها بلقب Amirca’s Got Talent

وعلق نصر قائلا: "فرحتونا مبروك يا حلوين، مبروك لبنان.. لبنان يستاهل الفرح".

حصلت فرقة "مياس" اللبنانية على لقب Amirca’s Got Talent، بعد تقديمها عروضا مميزة خلال مشاركتها بالبرنامج الشهير.

وحصلت الفرقة على أعلى نسبة تصويت بين المتسابقين، لتفوز بجائزة مالية قدرها مليون دولار.

وكانت الفرقة قد حصلت على "الباز الذهبي" من الممثلة الكولومبية صوفيا فيرجارا في أول عرض لها بالبرنامج، ولاقت عروض الفرقة استحسان لجنة التحكيم والجمهور طوال الموسم.

يذكر أن فرقة مياس اللبنانية شاركت سابقا في برنامج "أرابز جوت تالنت" الذي عرض على شاشة (إم بي سي) عام 2019، وحصد الفريق اللقب بعد تقديمه عروضا مميزة خلال الموسم السادس، وشارك في لجنة تحكيم البرنامج الفنان أحمد حلمي، الإعلامي علي جابر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.