شبيهة شيرين عبد الوهاب الجديدة برازيلية الجنسية والجمهور: توأم – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - تداول محبّو شيرين عبد الوهاب صورة لشبيهتها البرازيلية انتشرت بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة أنّ التشابه بينهما متقارب للغاية. وكشف النشطاء أنّ شبيهة شيرين هي شقيقة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور. وفور تداول الصورة، انهالت التعليقات التي تؤكد على الشبه الكبير بينهما، إلى درجة أنّ بعضهم خالها شيرين

شبيهة شيرين عبد الوهاب

قسَّم الشريط المرئي آراء متابعي الحساب بين مشكك في صحة المنشور ومتكهنٍّ بـ استخدام المصدر لتقنية الفوتوشوب، وبين مؤكد على أن الفتاة البرازيلية نسخة من النجمة المصرية وبين مُطالب بـ اسم وحسابات الشبيهة، وذلك في تعليقاتهم التي انهالوا بها على المنشور.

شبيهة شيرين البرازيلة

شبيهة شيرين البرازيلة

ومن بين التعليقات: “منو هاذي؟!.. شو اسمها صدق الشبه حيل”، و” هذا تعديل بـ برنامج مو شخص حقيقي”، و” واو الشبه كبير جدًا”، و” سبحان الله كأنها هي”، و” وين حسابها؟”، و” فوتوشوب”، و” مو شبيهة توأم”، و” سبحان الله نفسها بس أحلى شوية”.

طبيب شيرين يكشف حقيقة حالتها النفسية:

من ناحية أخرى، كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان في كلية طب قصر العيني، الطبيب الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب خلال تصريحات تلفزيونية، أن شيرين كانت تحتاج إلى الدعم في الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه تعامل معها من ناحيتين، كصديق وكطبيب.

وأوضح الدكتور نبيل عبد المقصود أن المشكلات المتلاحقة أثّرت في شيرين عبد الوهاب وأبعدتها عن الجمهور لأربع سنوات، مؤكداً أنها تريد حالياً العودة الى جمهورها بصورة أفضل مما كانت عليه في السابق.

وأضاف: “شيرين مرهفة الإحساس، وهي تركيبة عجيبة طيبة وحساسة وعفوية بلا حدود، ويمكن تفسير عفويتها بشكل خاطئ”، موضحًا أن للشهرة ضريبة وتؤثّر في الحياة الشخصية للنجوم.

وكان طبيب شيرين عبد الوهاب قد أثار جدلاً كبيراً في الفترة الماضية بعدما ظهر معها بحفلها في “مهرجان قرطاج” بتونس حيث قبّلت يده أمام الجمهور، ما جعل عدداً كبيراً منهم يظن أنها كانت تتعالج من الإدمان بعد طلاقها من حسام حبيب.

أزمة جديدة بين شيرين وطليقها حسام حبيب:

وفي سياق منفصل، أعلن الفنان والملحن الشاب حسام حبيب مقاضاته لطليقته النجمة شيرين عبد الوهاب بـ تهمة الاستيلاء على مصنف غير مملوك، عقب إعلانها إصدار أغنية ” غاب الفرح” وأغنية” أنا انطفيت”.

حيث أشار إلى امتلاكه إثباتات تؤكد ملكيته لحقوق الأغنيتين، وذلك في بيان مقتضب، أطلقه عبر صفحاته الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، كشف فيه عن توجيهه لمحاميه، المستشار جميل سعيد بـ تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد شيرين عبد الوهاب، بـ تهمة الاستيلاء على أغنيات ألبومه الجديد، مبيناً امتلاكه تنازل من مؤلفي وملحني الأغنيتين، بـ اسمه في جمعية المؤلفين والملحنين.

وقد دعم الشاعر الغنائي إبراهيم شتا والملحن نديم جمال، تصريحات زميلهما النجم حسام حبيب بـ منشورات قصيرة عبر حساباتهما الرسمية الناشطة على السوشيال ميديا، أكدا فيها تنازلهما له عن ملكية الأغنيتين، وذلك بـ صفة الأول كاتب كلمات أغنية ” غاب الفرح”، وكون الثاني ملحن أغنية ” أنا انطفيت”.

جدير بالذكر أن النجمة شيرين عبد الوهاب، مازالت تلتزم الصمت إزاء إعلان حسام حبيب مقاضاتها ودعم الشاعر إبراهيم شتا والملحن نديم جمال له.

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