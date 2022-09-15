شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز الثالث : ” لولا سوريا لكنت الآن حيواناً منوياً “

كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - شنت الفنانة ” شمس الكويتية ” هجوما لاذعا على الملك ” تشارلز الثالث ” وذلك بسبب استبعاد سوريا من حضور جنازة الملكة ” إليزابيث الثانية ” والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل .

فكتبت شمس الكويتية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر والتي أعادت نشرها على إنستجرام : ” بريطانيا تدعو كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتستبعد سوريا ” .

وتابعت في تعليقها على ذلك : ” سوريا مو محتاجة تقدير من حد، سوريا امبراطورية تقديرها عمره 12 ألف سنة وقدرها سيد الخلق محمد بذكره إذا ضاقت عليكم المحن فعليكم بالشام واليمن ” .

وأضافت شمس : ” والدليل الملكة إليزابيث في كل مملكتها حديثة العهد بالنسبة لسوريا طلبت فستان زفافها يأتي من الشام في ذلك الوقت ” .

وواصلت موجهة حديثها للملك تشارلز : ” فيا عزيزي الملك تشارلز، عليك تقدير الشعب السوري لأنه لولا علمائهم وملوكهم وحضارتهم لكنت أنت الآن عبارة عن حيوان منوي لم يُخلق بعد ” .

واختتمت شمس الكويتية : ” بسبب الحرب الظلامية الكنسية التي كانت تعيشها أوروبا ليس من بعيد .. حابة أذكر بيت شعر بس ما أبي أجيب العيد .. كفاكي يا سوريا أنك الملجأ المحمّدي ” .