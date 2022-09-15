كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - شنت الفنانة ” شمس الكويتية ” هجوما لاذعا على الملك ” تشارلز الثالث ” وذلك بسبب استبعاد سوريا من حضور جنازة الملكة ” إليزابيث الثانية ” والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل .
فكتبت شمس الكويتية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر والتي أعادت نشرها على إنستجرام : ” بريطانيا تدعو كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتستبعد سوريا ” .
وتابعت في تعليقها على ذلك : ” سوريا مو محتاجة تقدير من حد، سوريا امبراطورية تقديرها عمره 12 ألف سنة وقدرها سيد الخلق محمد بذكره إذا ضاقت عليكم المحن فعليكم بالشام واليمن ” .
وأضافت شمس : ” والدليل الملكة إليزابيث في كل مملكتها حديثة العهد بالنسبة لسوريا طلبت فستان زفافها يأتي من الشام في ذلك الوقت ” .
وواصلت موجهة حديثها للملك تشارلز : ” فيا عزيزي الملك تشارلز، عليك تقدير الشعب السوري لأنه لولا علمائهم وملوكهم وحضارتهم لكنت أنت الآن عبارة عن حيوان منوي لم يُخلق بعد ” .
واختتمت شمس الكويتية : ” بسبب الحرب الظلامية الكنسية التي كانت تعيشها أوروبا ليس من بعيد .. حابة أذكر بيت شعر بس ما أبي أجيب العيد .. كفاكي يا سوريا أنك الملجأ المحمّدي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز الثالث : ” لولا سوريا لكنت الآن حيواناً منوياً “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.