شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرا لجعلى أفضل بكل الطرق" جاستن بيبر ينشر صورة احتفالاً بذكرى زواجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المغني العالمي جاستن بيبر عبر حسابه على الانستجرام صورة بالأبيض والأسود له تجمعه بزوجته احتفالا بذكرى زواجهم الرابعة وضمت الصورة الإثنان بجانب بعضهما ومعهما جروهما، وعلق على منشوره "ذكرى سنوية سعيدة لأعز اصدقائي وزوجتي هايلي شكرا لكِ لجعلي أفضل بكل الطرق"، و نشرت هايلي بيبر بمناسبة تلك الذكرى صورة تجمعهما يجلسان بجانب بعضهما وعلقت " أجمل إنسان عرفته...حب حياتي أشكر الرب لأنك هنا" ونشرت صورة أخرى وعلقت عليها "معا حتى يفرقنا الموت"

كان موقعPeople قد أكد أن الثنائي تزوجا سرا بعد شهرين من خطوبتها في جزرالباهما في 7 من يوليو 2018 و أعلنوا للعامة في شهر سبتمبر 2018و قال أحد المقربين من الثنائي لموقع People أنهم أخذوا تلك الخطوة دون أن يستمعوا لأي منهم في ذلك الوقت ، وبحلول عام 2019 وفي 30 من سبتمبر احتفل الزوجان بحفل اكبر أمام العائلة و الأصدقاء بزواجهما و تبادل الخواتم و الوعود.

وبعد أن انتشر خبر مرض جاستن بيبر بمتلازمة رامزي هانت و قال أحد المقربين منهم لموقع People أن هايلي تدعم جاستن بقوة تماما كما دعمها هو في مشاكلها الصحية من قبل عندما عانت من سكتة دماغية مضيفا "هما الإثنان معا غير قابلين للكسر".

وتحدثت هايلي الشهر الماضي مع Harper's bazaar عنها وعن صراعات زوجها مع مرضه و كيف واجهوا معا تلك الصعوبات وقالت "هو لا يزال الشخص الذي أود أن أعود له بسرعة كلما كنت بعيدة عنه،قد اسافر للكثير من الأماكن لأجل العمل و لكن لا يمكنني الانتظار للعودة له والتسكع معه" وأشارت هايلي أن الزواج يتطلب الكثير من العمل حتى يستمر و شعرت هى بهذا الجهد المبذول بينهما مضيفة "في نهاية اليوم سيكون هو أفضل اصدقائي الذي يستمع لي"

وكان قد نشر جاستن بيبر خلال هذا الشهر منشور عبر حسابه يخبر فيه جمهوره عن تأجيل جولته الغنائية بسبب بعض المشاكل الصحية الذي عاودته من جديد.