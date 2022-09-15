منى فاروق تكشف عن إصابتها بإنسداد في الشرايين

كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 02:51 مساءً - كشفت الممثلة ” منى فاروق ” في مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن تعرضها لبعض المشاكل الصحية .
حيث أشارت منى فاروق إلى أنها قد أصيبت بإنسداد في الشرايين إلى جانب معاناتها من ضعف في النظر، ومن المقرر خضوعها لعملية جراحية في عينها .
فقالت : ” أنا تعبانة أوي الفترة دي ادعولي جدا .. انسداد شرايين ونظري بيروح بقى 30% شايفين شكلي عامل ازاي ” .
وتابعت منى فاروق : ” ومستنية الورم اللي في عيني يخف واعمل عملية علشان مينفعش أعملها وفيه ورم كده ” .
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