وفاة نجمة فيلمي ” الرسالة ” و ” عمر المختار “

كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 02:51 مساءً - أعلنت وزارة الثقافة اليونانية عبر حسابها على موقع فيس بوك في بيان لها عن وفاة النجمة العالمية ” إيرين باباس” صباح يوم أمس الأربعاء عن عمر ناهز ال 93 عاما .

وجاء في البيان ونعي القنانة الراحلة : ” كانت إيرين باباس تجسيدًا للجمال اليوناني على شاشات السينما وعلى المسرح، وهي نجمة عالمية أشعت باليونانية ” .

وقدمت إيرين باباس العديد من الأفلام الهامة والشهيرة، واشتهرت في الوطن العربي بمشاركتها في فيلم (الرسالة) حيث قدمت شخصية (هند بنت عتبة) وأيضا فيلم (عمر المختار-أسد الصحراء) بتجسيدها لشخصية (مبروكة) .