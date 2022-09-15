شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة بين أليجري وإدارة يوفينتوس بعد الخسارة أمس أمام بنفيكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت التقارير الصحفية الإيطالية خسارة يوفينتوس أمس أمام بنفيكا بثنائية مقابل هدف، حيث ظهر الفريق الإيطالي فى مستوي ضعيف جدًا دفاعيًا، بالإضافة إلى غياب الفاعلية الهجومية للفريق لتصفه الصحافة الإيطالية بأن" السيدة العجوز "خارج الخدمة هذا الموسم.

وألقي المدرب الإيطالي أليجري باللوم على إدارة الفريق الإيطالي، مشيرًا إلى أنه طلب بعض التعزيزات والتدعيمات فى الصيف الحالي، والتي لم تستجيب لها الإدارة، ليدخل فى صدام مباشر مع إدارة اليوفى، والتي غير راضية عن نتائج الفريق هذا الموسم، والذي لم يتمكن فى تحقيق الفوز سوء فى مناسبتين فقط خلال 8 مواجهات فى مختلف البطولات.



مصير أليجري مع الفريق فى الفترة المقبلة

ويبدو أن أيام المدرب الإيطالي أليجري أصبحت معدودة مع الفريق، خاصة أن الفريق متزيل المجموعة الثامنة من دور الأبطال دون نقاط، الشئ الذي يقرب الفريق للخروج من المسابقة مبكرًا والتحول إلى الدوري الأوربي، بعدما حقق كلا من باريس سان جيرمان وبنفيكا العلامة الكاملة ب 6 نقاط لكل فريق.

وفى إطار منافسات الدوري الإيطالي يعاني يوفينتوس بشدة هذا الموسم، بعدما فاز فى لقائين فقط خلال 6 جوالات هذا الموسم، ليحتل بهما المركز الثامن فى ترتيب المسابقة، مما قد يعني غياب الفريق عن المشاركة فى أي من البطولات الأوروبية فى الموسم المقبل، الأمر الذي قد يجعل برحيل أليجري مع الفريق، خاصة بعد إتهاماته الكاذبة لمجلس إدارة الفريق، والذي قام بتوفير العديد من الصفقات القوية للمدرب.