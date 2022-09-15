رولا سعد تبعث برسالة رومانسية لزوجها:السعادة أن تمتلك شخصا يجعلك تغفو مبتسما

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد رسالة حب لزوجها يحيى خضر على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام تخبره فيها أنه السند والحب والاطمئنان بالنسبة لها حيث كتبت: "السعادة أن تمتلك شخصا يجعلك تغفوا وأنت مبتسم وتفيق مبتسما وبين الابتسامتين راحة لا تحكى ".

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يذكرأن الفنانة اللبنانية رولا سعد روت تفاصيل ارتباطتها بزوجها من قبل الخليج 365 قائلة: "وقعت في شباك الحب بالفعل حينما التقيت المهندس يحيى خضر أثناء الاحتفال بعيد ميلادي ببيروت في شهر أغسطس الماضي، وكنا برفقة بعض الأصدقاء وتعرفنا على بعض وكان هو من معجبيني كفنانة وصار بينا ود وعدد من اللقاءات ومرت علينا بعض المشاكل إلى أن عدت إلى مصر، وشعر كل منا بالحنين إلى الآخر وشعر كل منا أن هناك شيئًا ينقصنا وصارت بيننا مكالمات إلى أن صرح لي بحبه وأنا عبرت له عن حبى له ولفت نظري فيه أنه مثقف وعجبني منطقه في الحياة وصريح وحنون ويحافظ على علاقته بأسرته جدًا.