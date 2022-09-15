شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى وراغب علامة وكندة علوش يهنئون فريق مياس: رفعتم اسم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ كل من النجمة ماجدة الرومى و النجم راغب علامة و النجمة كندة علوش ، فرقة مياس اللبنانية للرقص لفوزها بالمركز الأول في برنامج America's got talent، وغردت ماجدة الرومى، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"روح من روح لبنان المقدَّسة النورانيَّة التي لم تَقْوَ عليها لا حرب ولا مكائد… رغماً عن أنف كل شرّ ...ألف مبروك".

وكتب راغب علامة:" وسام على صدر الأرزة اللبنانيّة لقد رفعتم اسم لبنان عالياً، وكنتم الرسالة الحقيقيّة لوجه لبنان الجميل والمُشرق على العالم ألف مبروك من قلب كلّ الشّعب اللبناني وعالمنا العربي ".

فيما قالت كندة علوش:"فرقة مياس بتشبه لبنان بكل شي مشان هيك قلوبنا تعلقت فيهن لبنان الي منعشقو والي اشتقناله لبنان الجمال الي غرقان فن لبنان الذوق والاتقان والفرح والابهار لبنان الحرية والانفتاح والحضارة لبنان الصبح الرايق البسيط والليل الي مليان سحر وغموض وأسرار مبروك الانجاز العظيم".

فازت فرقة مياس اللبنانية للرقص بالمركز الأول في برنامج America's got talent، وذلك بعدما قدمت أداء متناغم واحترافى أبهرت الفرقة الاستعراضية اللبنانية "مياس" لجنة التحكيم والجمهور فى البرنامج الشهير America's Got Talent باستعراض راقص متجانس.

وسبق لفرقة "مياس" الفوز بلقب برنامج المواهب "Arabs Got Talent" قبل 3 سنوات تقريبا.

فريق الرقص اللبنانى مياس مكون من مجموعة راقصات وصل عددهم إلى 31 راقصة تتراوح أعمارهن بين 13 و25 سنة، وبمجرد أن فزن فى النسخة العربية من البرنامج تضاعفت شهرتهن فى الوطن العربى، وكان الكثيرين من متابعى البرامج يتوقعون فوز الفريق كونه يمتلك امكانيات مذهلة وموهبة فريدة.

تهانى بمناسبة فوز فريق مياس بمليون دولار



تهانى بمناسبة فوز فريق مياس بمليون دولار