شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يدخل "أرواح خفية" مع سمية الخشاب والتصوير خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمود عبد المغنى فى بطولة مسلسل "أرواح خفية" المكون من 10 حلقات مع الفنانة سمية الخشاب، والمقرر بدء تصويره خلال الأسبوعين المقبلين، حيث التحق عبد المغنى بأسرة العمل التى تضم نضال الشافعى، منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتأليف سوسن عامر وإخراج إيرام نشأت وتدور الأحداث فى إطار تشويقى مثير.

وفى سياق آخر يصور محمود عبد المغنى حالياً مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، هاجر الشرنوبى، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه على إحدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.

وكانت آخر أعمال محمود عبد المغنى، مسلسل "العائدون" والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

أما آخر عمل عرض لسمية الخشاب فكان مسلسل "موسى" فى شهر رمضان قبل الماضى، وهو بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.