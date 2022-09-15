شكرا لقرائتكم خبر عن سوما لـ "الخليج 365 ": أزمة مرضية بعدتنى عن الغناء وأتمنى العودة قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سوما لـ " الخليج 365 " تفاصيل أزمتها المرضية الاخيرة التي أجبرتها على الابتعاد عن الغناء حيث قالت : أنا مريت بظروف صعبة جدا لا تخطر على بال أحد وكانت سببا فى أبتعادى عن الغناء وعن العالم أجمع ".

وتابعت سوما أن مرضها هذا كان غريبا جدا ولن يستطع الأطباء تفسير سببه، حيث أنها كانت تعانى من خلل بوظائف جسدها مما جعلها تنقل الى غرفة العناية المركزة لأكثر من مرة وكل ما مرة يكون تفسيرالاطباء مختلف عن المرة الأولى وآخرما توصلوا إليه هو ذلك بسبب توقف الغدة الكظرية عن أداء وظائفها والغدة النخامية المسئولة عن باقى الغدد بالجسم وذلك أدى الى توقف باقى أجهزة الجسم.

وأضافت سومة في تصريحاتها : أنها رأت الموت بعينها ولكن هي الآن أفضل من الأول وتحاول أن تقاوم تلك الأزمة وتتخطاها بأقصى سرعة لأنها تفقتقد جمهورها وأغانيها و أختتمت تصريحاتها بأنها تتمنى العودة قريبا الى الغناء ولقاء جمهورها الذى اشتاقت له جدا، كما وجهت شكرها لزوجها المايسترو مصطفى حلمى وكل أسرتها لتحملها تلك الفترة الأليمة كما وجهت الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليها أو الاتصال بها وخاصة المنتج نصر محروس الذى كان يتابع حالتها الصحية باستمرار.