شكرا لقرائتكم خبر عن نجل إبراهيم سعفان: الشاب خالد يشبه والدي أكثر مني أنا وأشقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد سعفان، نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان، بشكل طريف على الشبه بين والده والمطرب الجزائري الشهير الشاب خالد، قائلا: والدي توفي قبل أن يشتهر الشاب خالد والغريب أن الشاب خالد اسمه خالد إبراهيم ومثل سني وهو أقرب في الشبه لوالدي مني أنا واخوتي".

تابع خالد سعفان خلال مداخلة تلفزيونية لـ برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، بمناسبة ذكرى وفاة إبراهيم سعفان الـ40، أن والده الراحل تربى تربية دينية وحفظ القرآن الكريم في سن التاسعة، وعندما دخل الجامعة حينها بدأ حبه للتمثيل، مضيفًا أنه عقب انتهاء والده من الدارسة بكلية الشريعة بجامعة الأزهر التحق بمعهد التمثيل.

أضاف ابن الفنان إبراهيم سعفان أن بداية والده الراحل الفنية كانت من فيلم "حسن ونعيمة" في نهاية الخمسينيات، وأن أحب أعمال والده إليه في المسرح هي "حركة ترقيات، الدبور، سفاح رغم انفه"، أما في السينما فهي أعمال "30 يوم في السجن"، كاشفًا أن أقرب الشخصيات له في الوسط الفني كان معظمهم نجوم كوميديا ومنهم سمير غانم وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وسيد زيان وتوفيق الدقن.

يشار إلى أن برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.