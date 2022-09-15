شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وروبى يجتمعان فى مسرحية "سيدتى الجميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجمان حسن الرداد وروبى على بطولة مسرحية "سيدتى الجميلة" من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ومعالجة أيمن بهجت قمر، الذى أعلن أنه سيحافظ على القوام الرئيس لرؤية المخرج الكبير الراحل حسن عبد السلام، ومن المقررعرضها فى موسم الرياض نهاية العام الجارى.

وطرح مؤخرا برومو فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد المقرر طرحه 3 نوفمبر المقبل، حيث ظهر بطل العمل ممسكًا سلاحًا، ومن إخراج محمد حماقى، وتأليف أيمن بهجت قمر.

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.