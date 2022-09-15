"يسخر من نفسه".. محمد عطية: مش هقدر أقول لابني لما كنت في سنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

سخر الفنان محمد عطية، من صورة قديمة له في عمر الـ 19، وقام بالتعليق عليها بطريقة طريفة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب "عطية": "لما ابني يبقى عنده 19 سنة ويعمل حاجة غلط، للأسف مش هقدر أبدأ كلامي بجملة (يابني أنا لما كنت في سنك)".

وكان الفنان محمد عطية قد أثار الجدل خلال الأيام الماضية بسبب تصريحاته عن الزواج بدون عقد والمساكنة، حينما قال: "الأنسب أتجوز من غير عقد زي المساكنة، لأن المعظم بيتجوز عمياني مع أن الجنس جزء مهم في العلاقة، وأغلب حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم توافق في الحياة الجنسية، فالأفضل نعيش مساكنة ونشوف ينفع نعيش مع بعض ولا لأ".