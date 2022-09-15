مولود على باب جامع.. ماذا قال منير مراد عن مولده المثير للجدل؟ -"فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تأجيل الاحتفال بمئوية الفنان منير مراد، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، أثار الجدل جدلا واسعا، خاصة مع تأكيد الناقد السينمائي أشرف غريب المكلف بوضع الكتاب الخاص بتكريمه، عدم وجود تاريخ ميلاد محدد متفق عليه لمنير مراد.

المبدع الراحل منير مراد، خلال حوار نادر مع الإذاعي طاهر أبو زيد، تحدث عن تفاصيل مولده المثيرة للجدل.

و قال منير،:"أنا من مواليد القاهرة، على باب جامع أبو خوذة بالعباسية، وبعد كده سافرت الإسكندرية، وكان عمري 3 سنوات، لأن جدتي كانت تحبني جدا، وقالت أخده أربيه هناك، ودخلت الليسيه، و قعدت 16 سنة في الابتدائية".

وعن تاريخ مولده محل الجدل، قال المبدع الراحل،:" مواليد سنة 42، لكن الذكي يفهم ".

الإذاعي طاهر أبو زيد من جانبه، أعاد السؤال، :"يعني من مواليد سنة 24"، و أكتفى منير، بالرد ضاحكا،:" الذكي يفهم".

الناقد السينمائي أشرف غريب المكلف بوضع الكتاب الخاص بتكريم منير مراد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" علق على التباين في تاريخ مولد المبدع الراحل، وقال: "لا أنكر أن تاريخ 1922 شائع، لكن في كمان 1942 وفي 1982، والأهم من كل ذلك، في كلام منير مراد نفسه بصوته في الإذاعة بيقول كلام ملتبس عكس ده، واحد بيقوله ودلت على بابجامع إنت مواليد كام؟، فقاله أنا مواليد 1942، فضحك المذيع، فمنير مراد قاله تحب نقلبها؟، هنا معناها إنه يقصد 1924، فالمذيع قاله، يعني إنت مواليد 1924؟، فمنير مراد راح متوهه".

واضاف: "وبعدين يحكي تاني يقول أنا لما عبد الوهاب جه يتفق مع ليلى مراد عشان فيلم يحيا الحب كان عندي 6 سنين، طب فيلم يحيا الحب كان 1937/38، هل ده معنى كده أنه مواليد 1931/32، طب هل لما كان بيتفق مع عبد الوهاب على الوردة البيضاء سنة 1933، يبقى هو مواليد 1927، يعني هو منير مراد بنفسه متوه الموقف".

الناقد السينمائي، أكد ان حفيد منير مراد وعد بالحضور إلى مصر مخصوص، وبالفعل قدم طلب للسفارة المصرية في أمريكا، للحصول على الوثيقة الرسمية لشهادة ميلاد جده.