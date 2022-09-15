آخرهم معجبة احتضنت هاني شاكر أمام زوجته.. أبرز المواقف لـ هوس المعجبين مع نجومهم المفضلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت معجبة سورية تدعى "ميادة" الجدل أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت باحتضان وتقبيل الفنان الكبير هاني شاكر بأحد شوارع العاضمة السورية دمشق، أمام زوجته التي تعجبت من الموقف.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها النجوم لهذا النوع من "الإحراج" أمام الجمهور بسبب هوس معجبيهم.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز مواقف للنجوم مع معجبيهم:

كاظم الساهر

أكثر من مرة يتعرض الفنان العراقي كاظم الساهر لاقتحام فتيات وسيدات خشبة المسرح واحتضانه على مرأى ومسمع من الجميع، وكان حفله الأخير بدار الأوبرا المصرية شاهدا على واقعة اقتحام فتاة خشبة المسرح واحتضانه.

كما حدث نفس الأمر مع "القيصر" في عدة حفلات غنائية مع فتيات احتضنه على خشبة المسرح وبعضهن قمن بتقبيله بعدد من البلدان منها تركيا، لبنان، الإمارات، الأردن.

تامر حسني

الفنان تامر حسني له العديد من المواقف المشابهة، مثل اقتحام فتاة أردنية دائرة الحرس الخاص أثناء تواجده بالأردن والذهاب لتقبيله، ومرة أخرى حينما ظلت فتاة تبكي حين مشاهدته للمرة الأولى بالكويت فقام تامر بتهدئتها.

نانسي عجرم

أثناء إحيائها حفل غنائي بالأردن تسلق أحد الشباب صعد أحد الشباب على خشبة المسرح محاولا التقاط صورة مع الفنانة اللبنانية، إلا أن الأمن منعه من الدخول وقاموا بطرده من الحفل، فما كان من نانسي إلا أن طلبت من الأمن إحضاره وقامت باحتضانه على خشبة المسرح.

كما أن أحد الشباب السعوديين قام بتحويل ملامح وجهه لتشبه ملامح وجه المطربة اللبنانية، وكشف أن هذه العمليات كلفته آلاف الدولارات.

هيفاء وهبي

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كانت على موعد مع موقف محرج أثناء إحيائها حفل بلبنان حينما صعد أحد الشباب وحاول أن يمسكها إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك، فقامت بعدها بطلب التصوير مع هذا المعجب وقامت باحتضانه.

ماجد المهندس

قامت فتاة سعودية باقتحام خشبة المسرح واحتضان المطرب العراقي ماجد المهندس، وذلك بعدما راهنت صديقاتها أنها ستذهب وتحتضن "المهندس" وتدخل أمن الحفل وقاموا بطرد الفتاة من الحفل.

ميريام فارس

قام أحد معجبي الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بـ "تخييط" اسمها على ذراعه مبديا إعجابه بها، إلا أنها انزعجت وطلبت من جمهورها ومحبيها عدم القيام بمثل هذه الأمور للتعبير عن الحب.