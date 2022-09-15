نُسخة منها.. أول ظهور لـ شقيق دلال عبد العزيز يُثير الجدل على إنستجرام… لن تصدق الشبه!

كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - أثار شقيق الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورته مع نجله وزوجته.

حيث نشرت “كنزة” المغربية زوجة شقيق دلال عبد العزيز من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تجمعها بزوجها وابنها حازم، والذي أثار دهشة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشبه الكبير بين زوجها ونجلهما “حازم” وعمته الراحلة.

الراحلة دلال عبدالعزيز مع نجل شقيقها حازم

وتداولت تلك الصور على نطاق واسع عبر منصّات السوشيال ميديا المختلفة مما جعل النشطاء يتذكرون الفنانة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز وذلك بعد مرور أكثر من عام على رحيلها متأثرة بتابعات فيروس كورونا.

شقيق دلال عبدالعزيز مع نجله حازم وزوجته المغربية كنزة

دلال عبد العزيز في “تسليم أهالي” بعد وفاتها

يُذكر أن أخر عمل فني للفنان دلال عبد العزيز، كان “فيلم تسليم أهالي”، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، بداية من يوم 4 أغسطس الماضي.

حيث طرحت الشركة المنتجة لفيلم تسليم أهالي، للفنانة دنيا سمير غانم، البرومو الرسمي للعمل ونشرت الشركة برومو تسليم أهالي، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وظهرت فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في أخر أعمالها الفنية قبل وفاتها.

وشارك في بطولة فيلم “تسليم أهالي” كلًا من دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، وهو من تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي.

وتدور قصة الفيلم حول زوجان يسعان للهجرة إلى الخارج، ولكن تظهر في حياتهما امرأة تطارد الزوج لرغبتها في الزواج منه، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

وفاة دلال عبد العزيز:

وفي العام الماضي 2021، أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة حماته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب حسن الرداد: “والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة”.

وصيتها لإبنتيها قبل وفاتها في المستشفى:

وكشفت الفنانة لبنى عبد العزيز، عن وصية الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز لابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم، وذلك قبل وفاتها في المستشفى إثر الإصابة بفيروس كورونا قبل عامين.

وقالت لبنى عبد العزيز: “أتذكر جيدًا أن مدام دلال أثناء مرضها بالمستشفى وإصابتها بفيروس كورونا أوصت ابنتيها بالسؤال الدائم عليّ”.

وتابعت: “وبالفعل تنفذان وصيتها وتطمئنان عليّ، وأهاتفهما أيضًا دائمًا للاطمئنان عليهما، فآخر عامين كانا سيئين في حياتي”.

مشوار دلال عبدالعزيز من الزقازيق للقاهرة:

مع مرور السنوات استطاعت دلال عبد العزيز أن تفسح لنفسها مكانة مهمة في العديد من الأعمال الفنية التي تطلعت إليها وهي في سن صغيرة، ورغم عدم موافقة والدها على التحاقها بمعهد السينما إلا أنها وجدت طريقا تطرقه لتحقيق حلمها.

التحقت دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل بنت الأيام عام 1977.

تحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.

الخليج 365

الخليج 365