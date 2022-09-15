​أفضل الأنشطة السياحية الترفيهية في الكويت للكبار والصغار

أفضل الأنشطة السياحية الترفيهية في الكويت

يفضل المواطنين في الكويت القيام ببعض الأنشطة الترفيهية وخاصة في عطلات نهاية الاسبوع أو في نهاية يوم العمل في المساء. تعتبر الكويت أيضًا واحدة من الوجهات السياحية المفضلة سواء بالنسبة للسياحة العربية أو العالمية، ويفضل الزائرين القيام بالكثير من الأنشطة الترفيهية الممتعة والتي تتناسب مع الكبار والصغار. من هنا يهتم الكثيرين بالتعرف على أفضل الأنشطة الترفيهية في الكويت.

في الواقع، هناك الكثير من الأنشطة الترفيهية في الكويت والتي يمكنك الاستمتاع بها سواء خارج المنزل، أو في داخل المنزل.

الأنشطة الترفيهية خارج المنزل

تحظى الكويت بالكثير من الأماكن السياحية والترفيهية التي تجذب لها المواطنين المحليين والسائحين أيضًا. يمكنك من خلال هذه الأماكن قضاء وقت ممتع بصحبة العائلة أو الأصدقاء وخاصة أنها تتناسب مع الكبار والصغار مما يضمن لك قضاء اجازة ممتعة. فيما يلي أهم الأنشطة الترفيهية في الكويت التي يمكنك القيام بها خارج المنزل.

حديقة حيوانات الكويت

تعتبر حديقة حيوانات الكويت واحدة من الأماكن المميزة التي تسمح لك بقضاء وقت ممتع مع العائلة، كما تعتبر أحد الوجهات المحلية لتنشيط السياحة في الكويت. يعود تاريخ إنشاء حديثة الحيوانات في الكويت لعام 1968 وتشغل مساحة 180 ألف متر مربع. هذه المساحة الكبيرة ساعدت على تخصيص أماكن كثيرة للحيوانات البرية والبحرية والطيور أيضًا. فالحديقة تضم حوالي 1800 نوع من الحيوانات والطيور، وبعضها نادر جدًا ولا يوجد منه إلا القليل على قيد الحياة. يمكنك التجول في الحديقة بحرية وأمان ومشاهدة الحيوانات وإطعامها. المساحة الكبيرة للحديقة أيضًا ساعدت على إقامة بعض المطاعم والكافيهات ومناطق الاستراحة وهو ما يجعل من زيارتك مريحة أكثر.

حديقة الألعاب المائية اكوا بارك

في حالة كنت ترغب في التسلية والاستمتاع ببعض العاب الملاهي، ستكون حديقة الألعاب المائية اكوا بارك واحدة من الخيارات المميزة. فهذه الحديقة المائية تأسست في عام 1995، وتعتبر واحدة من أكبر الملاهي المائية في الوطن العربي وأحد الأماكن الترفيهية الرائعة في الكويت. تصل مساحة الحديقة المائية في الكويت لمساحة 60 ألف متر مربع، وتضم الكثير من الألعاب المائية وحمامات السباحة بمختلف الأحكام والأشكال. علاوة على ذلك، فإن الألعاب المائية المتوفرة يتناسب بعضها مع الكبار، والبعض الأخر مع الصغار وهو ما يعطي فرصة لكافة أفراد الاسرة للاستمتاع. فوق ذلك، تضم اكوا بارك الكويت شواطئ رملية، مطاعم، غرف للاستراحة، كافيهات، ملاعب لمختلف الرياضات والمزيد.

منتزه سكاي زون ترامبليون

يعتبر منتزه سكاي زون ترامبليون SkyZone Trampoline في الكويت واحد من الأماكن الترفيهية الممتعة. يقع المنتزه في منطقة الرابية في مدينة الكويت العاصمة، وتم افتتاحه في عام 2015 ليصبح أول مدينة ترفيهية مغلقة في الكويت. يضم منتزة سكاس زون ترامبليون الكثير من أماكن الترفيه والتي تتناسب مع جميع أفراد العائلة. هناك مثلًا حديقة تزلج على الجليد، ملاعب لرياضات مختلفة مثل كرة السلة والتنس، ميادين للتسلق، العاب القفز في الهواء، وغير ذلك الكثير.

أفضل الأنشطة الترفيهية داخل المنزل

من ناحية أخرى، يفضل بعض المواطنين في الكويت القيام ببعض الأنشطة الترفيهية داخل المنزل. قد يكون السبب هو ارتفاع درجات الحرارة أثناء النهار في فترة الصيف أو لأي سبب أخر. لحسن الحظ، هناك الكثير من الأنشطة الترفيهية التي يمكنك القيام بها داخل المنزل ودون الحاجة إلى الخروج. بعض الأنشطة يمكنك القيام بها بمفردك، والبعض الأخر مع أفراد عائلتك أو أصدقائك.

الترفيه عبر العاب اون لاين

يمكن للألعاب عبر الإنترنت أن تساعدك بشكل كبير على الاستمتاع والترفيه خصوصًا إذا لم تتمكن من الخروج من المنزل أو كنت بمفردك. يتوفر عدد كبير من الألعاب عبر الإنترنت والتي يمكنك الاختيار من بينها حسب رغبتك، والبعض منها لا يحتاج إلى تحميل على الإطلاق ويعمل على هاتفك الجوال او الجهاز اللوحي الخاص بك. من المميز في هذه الألعاب أيضًا هو أن بعضها يعمل على تنمية الذكاء وقدرات التفكير وبناء الخطط والاستراتيجيات المختلفة والتي تساعدك على الربح داخل اللعبة. إذا، لن تحصل على الترفيه فقد، ولكن ستعمل على الاستفادة العقلية والتدريب الذهني من خلال الألعاب. يتوفر هذا النوع من الألعاب على مواقع الكازينو اون لاين. يتوفر في الكويت الكثير من مواقع الكازينو اون لاين والتي تعمل بشكل قانوني. مع ذلك، يعتبر كازينو 888 الكويت واحد من أفضل هذه المنصات على الإطلاق. هذا لأنه موقع آمن ومرخص، يوفر لك أفضل الألعاب مجانا ومقابل مال حقيقي، يقدم لك المكافآت النقدية المجانية وغير ذلك الكثير من المميزات والتي تتناسب مع اللاعبين من الكويت.

مشاهدة بعض الأفلام

خيار أخر للترفيه داخل المنزل هو اختيار بعض الأفلام السينمائية والتي تتناسب مع أفراد الأسرة والاستمتاع بالمشاهدة. سواء كنت تفضل الأفلام العربية أو الأجنبية، يتصفح القنوات التليفزيونية المختلفة واختر فيلمك المفضل. في حالة لم تجد الفيلم الذي يجذب انتباهك، قد يكون خيار مشاهدة الافلام اون لاين خيار جيد ومجاني حيث يتوفر في الكويت مواقع متخصصة في الافلام يمكنك من خلالها البحث عن الفيلم المفضل أو الافلام الجديدة والاستمتاع بالمشاهدة اون لاين أو تحميل الفيلم. لا تنسى أيضًا تجهيز بعض المكسرات والفيشار أو غير ذلك للتسلية أثناء المشاهدة.