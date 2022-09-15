شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد هاربور يلعب دور البطولة فى لعبة فيديو "Gran Turismo" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب ديفيد هاربور دور البطولة في لعبة الفيديو "Gran Turismo" المُلحقة بشركة Sony و PlayStation Productions، والتى سيخرجها نيل بلومكامب، صانع الأفلام الذى يقف وراء نجاحات الخيال العلمى مثل "District 9" و"Elysium" و"Chappie"، حسبما ورد فى موقع "variety".

ويصدر الفيلم في 11 أغسطس 2023، و"Gran Turismo" هى سلسلة ألعاب فيديو سباقات يعود تاريخها إلى عام 1997، تم إطلاق أحدث إصدار، "Gran Turismo 7" فى مارس 2022، وتم بيع أكثر من 80 مليون نسخة من سلسلة" TurismoGran "حول العالم.



ديفيد هاربور

يدور فيلم Gran Tursimo استنادًا إلى قصة حقيقية، حيث يدور العمل حول قصة تحقيق الأمنيات النهائية للاعب Gran Turismo المراهق الذى فاز بـ مهاراته فى الألعاب بسلسلة من مسابقات أحدى شركات السيارات ليصبح سائق سيارة سباق محترفًا.

وكتب جيسون هول، وزاك بايلان السيناريو، مع إنتاج أسد قيزلباش من PlayStationProduction وكارتر سوان ودوغ بلغراد ودانا برونيتى، يُعد Kazunori Yamauchi و Hall، مبتكر لعبة الفيديو Gran Turismo، منتجًا تنفيذيا.