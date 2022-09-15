شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لبنان يعبرون عن فخرهم لفوز فريق مياس بلقب برنامج America's got talent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد كبير من نجوم لبنان، عن سعادتهم وفخرهم الشديد، للانجاز الذى حققه فريق مياس اللبنانى و حصده لقب برنامج America's got talent،

وانهالت كلمات التهانى من جميع نجوم لبنان، عبر حساباتهم على تويتر، وكتبت نجوى كرم:" شي بيكبّر القلب..هيدا انتصار ومجد للبنان ألف مبروك.

وقالت كارول سماحة:" لحظة مؤثرة جدا على كل لبنانى على وجه الأرض فخورين بفرقة مياس بترفعوا الراس". أما سيرين عبد النور، قالت:"مبروك من قلب قلب كل لبنان فخورين فيكن الف مبروك".

وكتبت مايا دياب:"رفعتوا راس لبنان واللبنانيين وخليتوا العالم يشوف الصورة الحقيقية للشعب اللي عانى ولا زال يعاني نحنا الفن والحياة والحب ألف مبروك لبنان ألف مبروك".

وقال رامى عياش: "نجاح اللبناني غالبا بيكون بمجهود خاص مياس بتمنالكم مستقبل مشرق ومسيرة ناجحة وطويلة".، فيما كتبت نيكول سابا: "فرحتوا قلوبنا ألف مبروك فرقة مياس "، كما كتب نيشان: "ألف مبروك فرقة مياس بنحبك يا لبنان "، وكتب ناصيف زيتون"مبروك لفرقة مياس ولكل لبنان المركز الأول في برنامج America's got talent".

فازت فرقة مياس اللبنانية للرقص بالمركز الأول في برنامج America's got talent، وذلك بعدما قدمت أداء متناغم واحترافى أبهرت الفرقة الاستعراضية اللبنانية "مياس" لجنة التحكيم والجمهور فى البرنامج الشهير America's Got Talent باستعراض راقص متجانس.

الفرقة المكونة من سيدات فقط جعلت المتواجدين أثناء تقديم العرض فى حالة من الذهول بسبب جودة أدائهن، وسبق وحصدن الباز الذهبى في البرنامج من النجمة صوفيا فيرجارا. وتحصل فرقة مياس اللبنانية للرقص علي مبلغ مليون دولار، إضافة إلى تقديم عرض في لاس فيجاس، وذلك قيمة جائزة فوزها بالمركز الأول في البرنامج. وسبق لفرقة "مياس" الفوز بلقب برنامج المواهب "Arabs Got Talent" قبل 3 سنوات تقريبا. فريق الرقص اللبنانى مياس مكون من مجموعة راقصات وصل عددهم إلى 31 راقصة تتراوح أعمارهن بين 13 و25 سنة، وبمجرد أن فزن فى النسخة العربية من البرنامج تضاعفت شهرتهن فى الوطن العربى، وكان الكثيرين من متابعى البرامج يتوقعون فوز الفريق كونه يمتلك امكانيات مذهلة وموهبة فريدة.



نجوم لبنان يحتفون بفرقة مياس



نجوم لبنان يحتفون بفرقة مياس



نجوم لبنان يحتفون بفرقة مياس



نجوم لبنان يحتفون بفرقة مياس



نجوم لبنان يحتفون بفرقة مياس



نجوم لبنان يحتفون بفرقة مياس