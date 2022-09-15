هذه هي الفنانة العربية الوحيدة التي دُعيت لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث وإرتدت التاج الذهبي!! – صورة

كتب امير فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:00 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ​مي حريري في مراسم وداع الملكة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية منذ أيام عن عمر 96 سنة،​ حيث نشرت مي حريري صورة عبر «إنستجرام» أثناء مشاركتها في مراسم وداع الملكة الراحلة.

وكتبت مي حريري تعليقًا على الصورة: «لم أنزعج من قراءة تعليقاتكم السخيفة بخصوص وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بقدر ما تأسفت على عقولكم الفارغة التي لا تُستخدم سوى للتشهير ولإذلال الملوك والمشاهير،

واختتمت منشورها: «شكرًا بريطانيا العظمى، البلاد التي احتضنتني وقدمت لي الإقامة الدائمة، الرحمة للملكة ولأصحاب العقول الفارغة».

مي حريري تبكي الملكة إليزابيث الثانية:

نعت الفنانة مي حريري، الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عالمنا، مساء الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 96 عاماً، إثر تعرضها لوعكة صحية، وعبرت النجمة اللبنانية عن أسفها لرحيل ملكة بريطانيا، مؤكدة أن العالم بـ أسره خسر إنسانة عظيمة.

أشارت المغنية الشهيرة المقيمة منذ عامين في المملكة المتحدة إلى شعورها بـ الاستياء والخوف قُبيل إعلان القصر الملكي تدهور الحالة الصحية للملكة، وذلك في تدوينة مقتضبة، نشرتها عبر حساباتها الرسمية الناشطة على السوشيال ميديا.

كشفت فيها عن توقعها حدوث أمر طارئ محزن، قائلة:” وعيت اليوم ومزاجي مش منيح.. حسيت في شي كبير مش حلو حـ يصير.. ولما سمعت هل خبر تأكدت إنه إحساسي كان بمحله.. بريطانيا والعالم عم يخسروا إنسانة عظيمة.. الملكة إليزابيث”.

مي حريري تنعي ملكة بريطانيا:

كما عبّرت مي حريري عن تعازيها الحارة وألمها الكبير لـ وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد رحيل الأخيرة، وذلك في رسالة تعزية، وجهتها إلى الشعب البريطاني والعائلة البريطانية المالكة.

أشادت فيها بـ مآثر الراحلة وافتقاد العالم أجمع لها، قائلة:” أود أن أنقل أحرّ التعازي للعائلة الملكية والشعب البريطاني عامة في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، خدمت الملكة بلدها بلا كلل أو ملل طوال فترة حكمها الطويل..”.

وتابعت:” كانت ركيزة الاستقرار والحب في بريطانيا وما بعدها.. العالم كله سيفتقدها بشدة.. رحو الله وكرمه على ملكتنا الحبيبة”.

تعليقات النشطاء:

تداولت العديد من الحسابات المهتمة بـ نقل أخبار المشاهير، منشورات النجمة اللبنانية، مما ساهم في وصولها إلى شريحة واسعة من المتابعين، الذين انقسموا في تعليقاتهم بين مستغرب وساخر من تصريحات مي حريري وعزائها بـ الملكة الراحلة، كلٌّ بحسب رأيه ووجهة نظره.

وفي التالي لمحة عما ورد في التعليقات:” يعني شو مستفيدة مي حريري من هل إنسانة العظيمة”، و” وقت تفجير مرفأ بيروت صابك نفس الشعور أول ما وعيتي؟”، و” ديلا بله ولا يقلك ملكة بلد.. شاركت بـ استعمار وخراب نص الدول العربية.. بس هو العقل من الله”.

وكُتب في التعليقات أيضًا:” ضحكتني”، و” سبحان الله العظيم إحساسك قوي”، و” قبل لا تموت كانت تقول اسمك”، و” مي عبد اللطيف بتحطي نفسك بمواقف بايخة”.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية:

وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قد توفيت الخميس من الأسبوع الماضي عن عمر يناهز السادسة والتسعين عامًا.

غادرت الملكة التي اشتهرت بابتسماتها بعد أن أمضت 70 عاماً على العرش، وهي أطول فترة في تاريخ بريطانيا.

وبوفاة الملكة “إليزابيث” فقد أصبح “الأمير تشارلز” هو الملك “تشارلز” رسميًا. وعلى الرغم من حقيقة أن تتويج الملك “تشارلز” لن يحدث لأشهر، إلا أنه أصبح ملكًا في اللحظة التي توفيت فيها الملكة “إليزابيث”. وأضاف البيان أن الملك والملكة القرين سيبقيان في بالمورال وسوف يعودان للندن.

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