بريان كوكس: أشعر بالأسف على آمبر هيرد بعد خسارتها أمام جونى ديب

القاهرة - سامية سيد - أعرب الممثل الأسكتلندى بريان كوكس، المعروف بلعب دور لوجان روى فى سلسلة Succession، عن تعاطفه مع الممثلة آمبر هيرد بعد خسارتها قضية التشهير ضد زوجها السابق جونى ديب، فى يونيو الماضى.

وكان قد وصف كوكس جونى ديب فى كتابه بأنه "مبالغ فيه جدًا"، وقال فيما بعد إنه "نادم" على تصريحاته، واصفا إياها بـ"المزحة السهلة"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



بريان كوكس وآمبر هيرد

ورد كوكس عن سؤال بخصوص ديب في مقابلة مع صحيفة التايمز، وصرح قائلا "الجمهور يحبه، وهيئة المحلفين في المحاكمة أحبوا ديب أيضًا".

وأكمل كوكس حديثه قائلا "ولهذا أشعر بالأسف على آمبر هيرد، وأعتقد أنها حصلت على نهاية قاسية".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم عرض فيلم وثائقى جديد بعنوان Johnny vs Amber: The US Trial يدور حول محاكمة الممثل العالمى جونى ديب ضد زوجتة السابقة آمبر هيرد، على جزأين يوم 19 سبتمبر الجارى على شبكة ديسكفرى +.

على أن يعرض الفيلم الوثائقي مقابلات مع محامي ديب وخبراء قانونيين وصحفيين، إلى جانب لقطات من وراء الكواليس وسط المحاكمة التي عقدت في الفترة بين أبريل ويونيو من العام الجارى 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تدور الحلقة الأولى من الأحداث من جانب ديب، حيث تغطي طفولته السيئة واعتماده على المخدرات، كما تقدم نسخة بديلة من الأحداث التي تظهر جوني على أنه ضحية للعنف المنزلي.

أما تفاصيل الحلقة الثانية فستدور حول رواية هيرد، بما في ذلك وصفها التفصيلي للاعتداء الجنسي المزعوم لأول مرة، وكيف هاجمها ديب بلا رحمة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، كما ورد في بيان صحفي.