شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يحيي حفلاً غنائيا اليوم فى سوريا واستقبال أسطوري لأمير الغناء العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم هاني شاكر حفلا غنائيا اليوم الخميس بدار أوبرا دمشق، بعد استقبال اسطوري لأمير الغناء العربي من جمهوره في سوريا، إذ شهد شباك بيع التذاكر زحاما شديدا من محبي المطرب المصري، الأمر الذي دفع منظمي الحفل إلى الإعلان عن حفل ثان يقام غدا الجمعة.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس في دار أوبرا دمشق، والتقى فيه هاني شاكر مع العديد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وحضره رئيس الجالية السورية في مصر باسل سماقيه وأمين عام جمعية الصداقة المصرية السورية طلال العطار.



هاني شاكر

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر خلال الحفل اليوم مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، منها: نسيانك صعب، علي الضحكاية، وعد منى، مشتريكى، كما سيقدم أغنية بمثابة إهداء من الشعب المصري للشعب السوري، حسبما أعلن في تصريحات تليفزيونية.

ونشر الفنان هاني شاكر صور لجمهوره في سوريا وهو مقبل بشكل كبير على شراء تذاكر الحفل، وعلق على الصور قائلًا: "تزاحم الجمهور في سوريا لشراء تذاكر حفل امير الغناء العربي في دار اوبرا دمشق، وكل الشكر للشعب السوري الحبيب علي هذا الاقبال الرائع وهذا الحب الكبير".



زحام على شباك تذاكر حفل هاني شاكر

وعلق الفنان هاني شاكر، على مشاهد الازدحام والإقبال الذي شهده في حفليه في سوريا، قائلا: "رغم سعادتي بهذه الحفاوة لكن قلبي بيوجعني على مشاهد الازدحام والخناقات، وأتمنى أعمل عشر حفلات، بس الناس ما تتخنقش مع بعضيها، وعاوز كل الناس تشوفني وتنبسط وما تضيعش فرصة عليهم لمشاهدتي.

وأضاف أمير الغناء العربي في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ": بقالي أكتر من 15 سنة ما رحتش حفلات في سوريا، وده عمر كبير والأجمل إن الناس لسه حافظة الأغاني رغم تفاوت الأعمار سنيا"، موجها الشكر للشعب السوري قائلا: "كل الحب والشكر للشعب السوري الحبيب وربنا يقدرني أعرف أسعده وأغنيله".