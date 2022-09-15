مسرحية "زقاق المدق" لـ دنيا عبد العزيز تعود على مسرح البالون مساء اليوم

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن استئناف عرض مسرحية " زقاق المدق " لموسم جديد، بداية من اليوم الخميس على أن يكون العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، على مسرح البالون فى التاسعة مساء وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته المسرحية طيلة المواسم السابقة.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، من بطولة، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبد الرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز التي عرضت في شهر رمضان الماضى، مسلسل "ملف سرى"، بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز

كما عُرض للفنانة دنيا عبد العزيز في شهر رمضان أيضا مسلسل "المداح 2" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.