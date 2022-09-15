شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى مرور 110 أعوام على ميلاد إسماعيل ياسين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، ذكرى مرور 110 أعوام على ميلاد النجم الكوميدى الراحل إسماعيل ياسين، الذى أثرى السينما المصرية والمسرح بالعديد من الأعمال الفنية المميزة، ونجح فى رسم البسمة على شفاه جمهوره فى مصر والوطن العربى.

ولد إسماعيل ياسين يوم 15 سبتمبر عام 1912، ومازال الجمهور حتى الآن يتابع أعماله سواء فى السينما أو المسرح بنفس حالة الاستمتاع بما يقدمه من إفيهات ومشاهد كوميدية، ومن أبرز أفلامه التى حملت اسمه "إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين"، "إسماعيل ياسين طرزان"، "إسماعيل ياسين فى جنينة الحيوانات"، "إسماعيل ياسين فى البوليس"، وغيرها من الأفلام.

كما قدم للمسرح العديد من العروض منها "كل الرجالة كدة"، و"حكاية جواز"، "الحب لما يفرقع"، بينما قدم فى الإذاعة مسلسلات منها "إسماعيل ياسين فى إذاعة الشرق الأوسط".

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، قد قررت إحياء الذكرى الـ50 لوفاة الفنان الراحل الكوميدى إسماعيل ياسين، وذلك فى الدورة الـ38 المقرر إقامتها فى أكتوبر المقبل، بعد أن قدّم مشوارًا سينمائيا ثريًا مليئًا بالأعمال الفنية المهمة.

ومن المقرر أن يتم تكريم اسم الفنان الراحل خلال حفل الافتتاح، كما سيتم تقديم كتاب عن أهم أعماله الفنية للكاتب منير إبراهيم، وسيتم توزيعه خلال فعاليات الدورة.

وعبرت سارة إسماعيل ياسين حفيدة نجم الكوميديا الراحل عن سعادتها بتكريم اسم جدها فى الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط.

وقالت حفيدة إسماعيل ياسين، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": سأتسلم مع شقيقتى تكريم جدى فى الدورة الـ38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وسعيدة للغاية بهذا التكريم وأن إدارة المهرجان تذكرته، وتواصل معى الناقد الأمير الأباظة رئيس المهرجان لحضور حفل الافتتاح وفعاليات الدورة المقبلة.