عبد الرحمن أبو زهرة: "أنا زملكاوي وكنت بتكسف أقول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إنه يشجع نادي الزمالك مثل إخوته الكبار، وذلك أثناء ظهوره عبر برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة على شاشة قناة "المحور".

وقال: "أنا كنت زملكاوي، وطلعت لقيت إخواتي كلهم زملكاوية، ده شوبير كنت رايح بنعمل حاجة، قال أجدع أهلاوي، كان أيامها الزمالك بيتغلب بيتغلب، قولتله أنا زملكاوي بس بتكسف أقول، سكت".

وأضاف: "استغلوا، جملة يا مرسي، وتعملت كوميكس، من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي".

يذكر أن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة "المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة"، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" الوالد الحمد لله، يمارس حاليا حياته بشكل طبيعي، وقام بالزيارة إلى المطعم، الأسبوع الماضي".

وتابع،:" كان سعيدا بالإستقبال، وداعب العاملين بالمطعم بالغناء والعزف على الطاولة".

الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، عانى خلال الشهور الماضية من عدة أزمات صحية، وخضع للعلاج بالمستشفى، إثر معاناته من التهاب رئوي حاد، وارتفاع درجة الحرارة، وتراجع نشاط الرئتين، بسبب عامل السن، وخضع لجراحة بالحوض.

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري، وماجدة زكي. كما شارك في الفيلم السينمائي "أهل الكهف" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، ومحمد ممدوح، وغادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد فراج وبيومي فؤاد.