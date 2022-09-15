عارفة عبد الرسول تكشف عن دورها في "بابا المجال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت الفنانة عارفة عبدالرسول عن دورها في مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان ومن المقرر عرضه في دراما رمضان ٢٠٢٣.

وقالت عبد الرسول في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "أنا هقوم بدور أم صعيدية وعايشة في حي شعبي في القاهرة، كل الحي يتكلم بطريقته وأنا الوحيدة اللي محافظة على اللهجة الصعيدية".

وأضافت عبدالرسول: "نحن حاليا في مرحلة التحضير والتعاقدات ولم أتعرف على باقي النجوم المشاركين في العمل، ولكني سعيدة بالعمل مع مصطفي شعبان وأتمنى أن أقدم عمل جيد للمشاهدين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول فيلم "كيرة والجن" وهو مأخوذ عن رواية "1919"، وحقق الفيلم حتى الآن نجاحا كبيرا.

والفيلم بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان، رشدي الشامي، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.